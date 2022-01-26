Ми будемо боротися за Київ, – Жагло
52-річна Мар'яна Жагло живе у Києві. Вона працює маркетологом, однак вирішила записатися до лав територіальної оборони.
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Я ніколи в житті не полювала. Я купила цей карабін після того, як почула як солдати обговорювали найкращу рушницю. Якщо до цього дійде, то ми будемо боротися за Київ, за захист нашого міста. Якщо буде необхідність почати стрілянину, то я почну стріляти,
– наголосила жінка.
Тепер вдома у Мар'яни є рушниця "Зброяр Z-15". Жінка зазначила, що готова на все, аби її діти жили країні, де вже не буде війни.
"Як мати я не хочу, щоб мої діти успадкували проблеми України, чи, щоб ці загрози перейшли до них. Краще мені зайнятися цим зараз", – підкреслила українка.
Реакція російської пропаганди
На статтю у британському виданні цілком очікувано відреагували у Росії. Так, одіозна речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала публікацію "фейковою історією про бойовиків, з яких західна пропаганда робить антиросійських борців за волю".
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