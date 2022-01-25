Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. За її словами, неможливо передбачити, яке рішення ухвалить Володимир Путін.
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Водночас Псакі підкреслила, що США продовжують намагатися вирішити ситуацію за допомогою діалогу.
Ніхто не може проникнути у думки президента Путіна чи російського керівництва. Те, що ми бачили, – це ціла низка приготувань, зокрема 100 тисяч військових на кордоні,
– сказала вона.
Прессекретарка Білого дому додала, що Москва продовжує "агресивну риторику" та шукає привід для агресії.
"Ми бачимо зростання агресивних дій", – повідомила вона.
Також джерело CNN у Білому домі заявляло, що з минулого тижня не відбулося жодних змін на кордоні України, куди Москва стягує війська, "а це означає, що Росія може вторгнутися будь-якої миті".
Ситуація довкола України: останні новини
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