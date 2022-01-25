Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. По ее словам, невозможно предугадать, какое решение примет Владимир Путин.

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В то же время Псаки подчеркнула, что США продолжают пытаться разрешить ситуацию с помощью диалога.

Никто не может проникнуть в мысли президента Путина или российского руководства. То, что мы видели, – это целый ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе,

– сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Москва продолжает "агрессивную риторику" и ищет повод для агрессии.

"Мы видим рост агрессивных действий", – сообщила она.

Также источник CNN в Белом доме заявлял, что с прошлой недели не произошло никаких изменений на границе Украины, куда Москва стягивает войска, "а это значит, что Россия может вторгнуться в любой момент".

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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