Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. По ее словам, невозможно предугадать, какое решение примет Владимир Путин.
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В то же время Псаки подчеркнула, что США продолжают пытаться разрешить ситуацию с помощью диалога.
Никто не может проникнуть в мысли президента Путина или российского руководства. То, что мы видели, – это целый ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе,
– сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Москва продолжает "агрессивную риторику" и ищет повод для агрессии.
"Мы видим рост агрессивных действий", – сообщила она.
Также источник CNN в Белом доме заявлял, что с прошлой недели не произошло никаких изменений на границе Украины, куда Москва стягивает войска, "а это значит, что Россия может вторгнуться в любой момент".
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