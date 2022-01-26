Мы будем бороться за Киев, – Жагло

52-летняя Марьяна Жагло живет в Киеве. Она работает маркетологом, однако решила записаться в ряды территориальной обороны.

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Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как услышала как солдаты обсуждали лучшее ружье. Если до этого дойдет, то мы будем бороться за Киев, за защиту нашего города. Если будет необходимость начать стрельбу, то я начну стрелять,

– подчеркнула женщина.

Теперь дома у Марьяны есть ружье "Зброяр Z-15". Женщина отметила, что готова на все, лишь бы ее дети жили в стране, где уже не будет войны.

"Как мать я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины, чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше мне заняться этим сейчас", – подчеркнула украинка.

Обратите внимание! Из-за информации о нападении России киевляне начали массово записываться в территориальную оборону. Только за один день в подразделение поступило 40 звонков. По состоянию на 26 января подразделение теробороны Киева состоит из 400 человек, еще 200 – заканчивают процедуру оформления документов.

Реакция российской пропаганды

На статью в британском издании вполне ожидаемо отреагировали в России. Так, одиозная пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала публикацию "фейковой историей о боевиках, из которых западная пропаганда делает антироссийских борцов за свободу".

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