Мы будем бороться за Киев, – Жагло
52-летняя Марьяна Жагло живет в Киеве. Она работает маркетологом, однако решила записаться в ряды территориальной обороны.
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Я никогда в жизни не охотилась. Я купила этот карабин после того, как услышала как солдаты обсуждали лучшее ружье. Если до этого дойдет, то мы будем бороться за Киев, за защиту нашего города. Если будет необходимость начать стрельбу, то я начну стрелять,
– подчеркнула женщина.
Теперь дома у Марьяны есть ружье "Зброяр Z-15". Женщина отметила, что готова на все, лишь бы ее дети жили в стране, где уже не будет войны.
"Как мать я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины, чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше мне заняться этим сейчас", – подчеркнула украинка.
Реакция российской пропаганды
На статью в британском издании вполне ожидаемо отреагировали в России. Так, одиозная пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала публикацию "фейковой историей о боевиках, из которых западная пропаганда делает антироссийских борцов за свободу".
Последние новости об угрозе российского вторжения:
- У границ Украины есть 109 тысяч российских военных и еще 10 – 11 тысяч бойцов, которые их сопровождают. В СНБО и Минобороны говорят, такого количества войск недостаточно для полномасштабного вторжения.
- В то же время в Белом доме уверены в агрессивных намерениях Кремля. Американские чиновники убеждены, что Россия может атаковать "в любой момент".
- 25 января в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с третьей партией оружия от США. Вашингтон передал нашим ВСУ противотанковые ракетные комплексы Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
- Аналитики CIT заявили, что Россия перебрасывает свой десант в Брянскую область – ближе к границе с Украиной. В случае наступления десантники, мол, играют решающую роль.
- Президент Владимир Зеленский призвал население сохранять спокойствие и верить украинской власти.
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