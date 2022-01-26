Журналист считает, что в Украине ситуация может быть похожей на то, что случилось летом 2021 года в Афганистане. Тогда после захвата власти боевиками "Талибана" население массово пыталось бежать из страны.

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Смотря на то, как это было в Афганистане, купил бы билет на эвакуационный рейс,

– заявил Ноа.

Почему такое сравнение неуместно

Американские военные 20 лет тренировали и оснащали афганскую армию. Однако после того, как иностранцы покинули страну, афганские бойцы почувствовали себя "незащищенными и уязвимыми", рассказал DW кабульский эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам. Несмотря на миллиарды долларов вложений в афганцев, они так и не смогли стать сильным войском. Это связывают с деморализацией и коррупцией.

В то же время ситуация в Украине совсем другая. За 8 лет войны на Востоке наши Вооруженные силы стали мощным войском. Они даже попали на 25 место в рейтинге сильнейших армий мира. Более того, командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк убежден, что полмиллиона украинцев, потерявших родных или дом из-за войны, готовы "голыми руками разрывать россиян на куски".

Последние новости о возможной эскалации

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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