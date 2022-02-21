Экс-заместителя начальника Харьковской таможни подозревают в махинации на более 800 тысяч грн

Правоохранители объявили подозрение экс заместителю руководителя таможни на Харьковщине в завладении деньгами. В схеме ему помогали еще два человека.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 21 февраля. Известно, что трое фигурантов дела завладели бюджетными деньгами, которые выделили на ремонт штрафплощадки.

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Коррупционная схема

По версии следователей, Харьковская таможня в 2019 году заключила договор с частным предприятием. Подрядчик должен был отремонтировать площадку для хранения задержанных на границе авто.



В деле фигурируют три человека из Харьковщины / Фото Офиса генпрокурора

Бывший заместитель руководителя таможни в Харьковской области использовал свое служебное положение для завладения деньгами. Речь идет о части денег, выплаченных за ремонт, которого не было.



Махинацию решили провернуть на ремонте штрафплощадки / Фото Офиса генпрокурора

Чиновник подделал необходимые документы, в этом ему помогал директор компании и сообщник, который должен был присматривать за выполнением ремонтных работ. В результате таких действий бюджет потерял 800 тысяч гривен.

Расследование дела продолжается. Обстоятельства происшествия устанавливают работники Государственного бюро расследований.

Приговор Сыси

Недавно ВАКС вынес приговор экс-руководителю Гутянского лесного хозяйства на Харьковщине Виктору Сысе. Его признали виновным в коррупции из-за предложения взятки детективу НАБУ.

За содеянное ему назначили 5 лет и 6 месяцев за решеткой с конфискацией части имущества. Ранее за махинации с вырубкой леса в Харьковской области его отругал Владимир Зеленский.

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