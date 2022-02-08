В кафе на территории харьковского аквапарка заметили тараканов: видео с места происшествия

В Слободском районе Харькова находится крытый аквапарк. В местном кафе посетители заметили тараканов.

Об инциденте стало известно из видео, обнародованного клиентами кафе в соцсетях 8 февраля. На нем видны насекомые, бегающие по поверхностям заведения.

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Тараканы в кафе

Харьковских тараканов посетители аквапарка "Джунгли" зафиксировали на видео. Насекомые бегали по кафе "Плато".

В Харькове заметили тараканов в кафе аквапарка: смотрите видео

Клиенты обратились с этим к администрации аквапарка. Однако там заявили, что не имеют отношения ни к кухне, ни к гостинице, которая есть на территории.

Насекомые бегали по поверхностям заведения питания: смотрите видео

Журналистке 24 канала администратор заведения также сказала, что не отвечает за кафе. Пока комментария от заведующих кухней не удалось получить.

В чем опасность тараканов

Тараканы – переносчики возбудителей разных болезней. Они быстро распространяются и захватывают территорию, где заводятся.

Среди наиболее серьезных недугов, которые могут переносить тараканы, специалисты называют дизентерию, стафилококк и астму. В перечне также различные аллергии и полиомиелит.

Насекомые очень быстрые и активные в любое время года. Их можно встретить не только в общепитах или жилых домах, но и в больницах и других зданиях.