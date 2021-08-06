Мусоропроводы в этой панельке давно закрыты, а в подвале нет ничего съедобного. Однако жильцы квартир увидели, что оттуда вылезают вредители. Речь идет о доме на проспекте Свободы, 34.

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Почему они резко вылезли

Автор обнародованного видео отметил, в доме не замечали тараканов уже 10 лет. Поскольку насекомые лезут в квартиры через балконы, с ними решили бороться. Мужчина рассказал, что окропил в подвале ядом от этих вредителей.

Поэтому тараканы в большом количестве начали вылезать сквозь вентиляционные отверстия. На записи видно по меньшей мере 2 сотни насекомых. Некоторые из них лишь маленькие, а некоторые вообще длиной 2 – 3 сантиметра.

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15 июля сообщали, что возле общежития Одесской академии технического регулирования заметили других вредителей. Там бегает большая стая крыс. На видео с места видно, что животные там чувствуют себя крайне комфортно и не слишком боятся людей.