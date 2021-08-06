Сміттєпроводи в цій панельці давно закриті, а в підвалі немає нічого їстівного. Проте мешканці квартир побачили помічати шкідників, які звідти вилазять. Мовиться про будинок на проспекті Свободи, 34.

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Чому вони різко вилізли

Автор оприлюдненого відео зазначив, у будинку не помічали тарганів уже 10 років. Оскільки комахи лізуть у квартири через балкони, з ними вирішили боротися. Чоловік розповів, що покропив у підвалі отрутою від цих шкідників.

Тому таргани у великій кількості почали вилазити крізь вентиляційні отвори. На записі видно щонайменше 2 сотні комах. Деякі з них лише маленькі, а деякі взагалі завдовшки 2 – 3 сантиметри.

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15 липня повідомляли, що біля гуртожитку Одеської академії технічного регулювання помітили інших шкідників. Там бігає велика зграя щурів. На відео з місця видно, що тварини там почуваються вкрай комфортно та не надто бояться людей.