В каких условиях находится мажор Коля, устроивший ДТП в Харькове: фото из СИЗО

Несовершеннолетний Николай, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сейчас ждет свой приговор. Он находится в Харьковском СИЗО, где есть все необходимые для жизни условия.

Журналисты опубликовали фото из СИЗО для несовершеннолетних. Суд постановил, что Николай должен находиться там 60 суток без залога.

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Что есть в СИЗО

Подростки, подозреваемые в тяжких преступлениях, учатся в тюремной школе.

Также они посещают:

парикмахерскую;

библиотеку;

спортзал;

тренажерный зал;

кабинет психолога.

Заместитель начальника учреждения Дмитрий Холод рассказал, что нынешнее состояние здания – лучшее за последние 20 лет.

Все камеры оформлены в серых цветах. В то время как в спортзале яркие стены.

Условия Харьковского СИЗО, в котором находится Николай / Фото

Психолог: Занятия проводим почти каждый день

Светлана Фомина работает психологом в СИЗО. Она рассказала, как занимается с подозреваемыми.

"Занятия проводим почти каждый день, как в группах, так и индивидуально. Можем рисовать, устраивать арт-терапию или двигательные тренинги. С новыми людьми работаем отдельно", – отметила Фомина.

К слову, в этом же корпусе есть библиотека с более чем 11 тысячами книг. Такой нет ни в одном СИЗО.

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