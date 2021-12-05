В каких условиях находится мажор Коля, устроивший ДТП в Харькове: фото из СИЗО

5 декабря 2021 , 17:26
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Источник:

Telegraf

Несовершеннолетний Николай, который устроил смертельное ДТП в Харькове, сейчас ждет свой приговор. Он находится в Харьковском СИЗО, где есть все необходимые для жизни условия.

Журналисты опубликовали фото из СИЗО для несовершеннолетних. Суд постановил, что Николай должен находиться там 60 суток без залога.

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Что есть в СИЗО

Подростки, подозреваемые в тяжких преступлениях, учатся в тюремной школе.

Также они посещают:

  • парикмахерскую;
  • библиотеку;
  • спортзал;
  • тренажерный зал;
  • кабинет психолога.

Заместитель начальника учреждения Дмитрий Холод рассказал, что нынешнее состояние здания – лучшее за последние 20 лет.

Все камеры оформлены в серых цветах. В то время как в спортзале яркие стены.

Условия Харьковского СИЗО, в котором находится Николай / Фото

Психолог: Занятия проводим почти каждый день

Светлана Фомина работает психологом в СИЗО. Она рассказала, как занимается с подозреваемыми.

"Занятия проводим почти каждый день, как в группах, так и индивидуально. Можем рисовать, устраивать арт-терапию или двигательные тренинги. С новыми людьми работаем отдельно", – отметила Фомина.

К слову, в этом же корпусе есть библиотека с более чем 11 тысячами книг. Такой нет ни в одном СИЗО.

ДТП с участием мажора в Харькове: главное

  • Смертельная авария произошла вечером 26 октября.
  • Тогда 16-летний Николай проехал на красный свет и на большой скорости врезался в автомобиль – 58-летний водитель погиб на месте происшествия.
  • Пострадали в результате ДТП также трое пассажиров автомобиля Николая. Их госпитализировали с серьезными травмами.
  • Николаю грозит до 8 лет тюрьмы. Он будет находиться в СИЗО 60 суток без залога.
Автор: Тетяна Пасічник