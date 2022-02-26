Комендантский час в Харькове будет начинаться раньше

В Харькове изменили начало комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 18: 00.

Комендантский час в Харькове ввели еще 24 февраля из-за нападения России на Украину, как и во многих городах. Однако 26 февраля время изменили – он будет начинаться еще быстрее.

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Ранее комендантский час в Харькове длился с 22: 00 до 06: 00. С 26 февраля он будет начинаться в 18 часов.

Городская власть приняла такое решение, очевидно, ради безопасности граждан. Ведь на Харьковщине до сих пор идут бои против оккупантов. В частности, обстрелы были в Балаклее. Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой.

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