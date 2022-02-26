Комендантську годину в Харкові запровадили ще 24 лютого через напад Росії на Україну, як і в багатьох містах. Однак 26 лютого час змінили – вона розпочинатиметься ще швидше.

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Раніше комендантська година в Харкові тривала з 22:00 до 06:00. З 26 лютого вона розпочинатиметься о 18 годині.

Міська влада ухвалила таке рішення, очевидно, задля безпеки громадян. Адже на Харківщині досі точаться бої проти окупантів. Зокрема, обстріли були у Балаклії. Про це повідомив міський голова Іван Столбовий.

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