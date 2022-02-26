О том, что к Балаклее, приближается военная техника, сообщили утром 26 февраля. Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой.

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Около 11:30 Столбовой заявил, что обстрелы были, сейчас стало тихо. ВСУ продолжают держать оборону.

Были обстрелы. Непонятная пока ситуация. Пока воинская часть на месте, заняла оборону. Были пушечные выстрелы, другие выстрелы. Сейчас успокоилось,

– сказал городской голова.

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