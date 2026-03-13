"Ланцет" ударил по рейсовому автобусу на Харьковщине: есть погибшие и раненые
- 13 марта российский дрон "Ланцет" ударил по рейсовому автобусу возле Новой Александровки, Харьковская область.
- В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.
Утром 13 марта Россия обстреляла Харьковскую область. Предварительно, дрон "Ланцет" попал по рейсовому автобусу возле Новой Александровки.
Об этом сообщили в Купянской РВА.
Какие последствия удара по Харьковщине?
По данным Купянского РВА, российская армия 13 марта ударила по дороге возле села Новая Александровка, Великобурлукская община. Предварительно враг обстрелял место с помощью беспилотника "Ланцет".
Под прицелом россиян был рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Большой Бурлук.
По оперативной информации местных властей, в результате попадания погибли два человека. Также известно о трех пострадавших.
В РВА выясняют детали и обстоятельства российского террора.
Россия терроризирует Харьковщину: последние новости
Харьковская прокуратура сообщила, что 11 марта Россия уничтожила мясокомбинат в Шевченковском районе в Харькове. К сожалению, в результате дроновой атаки погибли и пострадали несколько работников.
Днем ранее враг также избивал БпЛА по разным районам города. В результате атаки были повреждены дома, а кое-где возникали пожары. Под обстрелами пострадали люди.