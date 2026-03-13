Укр Рус
Харьков Обстрелы Харькова "Ланцет" ударил по рейсовому автобусу на Харьковщине: есть погибшие и раненые
13 марта, 11:32
Обновлено - 12:03, 13 марта

"Ланцет" ударил по рейсовому автобусу на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Дария Черныш
Основні тези
  • 13 марта российский дрон "Ланцет" ударил по рейсовому автобусу возле Новой Александровки, Харьковская область.
  • В результате атаки погибли два человека, еще трое пострадали.

Утром 13 марта Россия обстреляла Харьковскую область. Предварительно, дрон "Ланцет" попал по рейсовому автобусу возле Новой Александровки.

Об этом сообщили в Купянской РВА.

Какие последствия удара по Харьковщине? 

По данным Купянского РВА, российская армия 13 марта ударила по дороге возле села Новая Александровка, Великобурлукская община. Предварительно враг обстрелял место с помощью беспилотника "Ланцет". 

Под прицелом россиян был рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Большой Бурлук. 

По оперативной информации местных властей, в результате попадания погибли два человека. Также известно о трех пострадавших. 

В РВА выясняют детали и обстоятельства российского террора.

Россия терроризирует Харьковщину: последние новости 

  • Харьковская прокуратура сообщила, что 11 марта Россия уничтожила мясокомбинат в Шевченковском районе в Харькове. К сожалению, в результате дроновой атаки погибли и пострадали несколько работников. 

  • Днем ранее враг также избивал БпЛА по разным районам города. В результате атаки были повреждены дома, а кое-где возникали пожары. Под обстрелами пострадали люди.