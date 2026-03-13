"Ланцет" ударил по рейсовому автобусу на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Утром 13 марта Россия обстреляла Харьковскую область. Предварительно, дрон "Ланцет" попал по рейсовому автобусу возле Новой Александровки.

Об этом сообщили в Купянской РВА.

Какие последствия удара по Харьковщине?

По данным Купянского РВА, российская армия 13 марта ударила по дороге возле села Новая Александровка, Великобурлукская община. Предварительно враг обстрелял место с помощью беспилотника "Ланцет".

Под прицелом россиян был рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Большой Бурлук.

По оперативной информации местных властей, в результате попадания погибли два человека. Также известно о трех пострадавших.

В РВА выясняют детали и обстоятельства российского террора.

