В Харькове мужчина сменил пол и доказал в суде право сняться с воинского учета
- Харьковский суд признал незаконным отказ ТЦК и СП снять с воинского учета гражданку, которая официально сменила пол.
- Суд настоял на исключении истца с учета и реестра "Оберіг", поскольку он не относится к военнообязанным женщинам.
Харьковский суд признал незаконным отказ ТЦК и СП снять с воинского учета гражданина, который официально сменил пол.
Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного суда.
Читайте также Вениславский раскрыл, сколько людей ТЦК мобилизует ежемесячно
Как удалось освободиться с учета после смены пола?
В Харьковский суд обратился мужчина с просьбой отменить решение ТЦК и СП об отказе в снятии с воинского учета и признать его противоправным.
В иске указано, что истец официально сменил пол с мужского на женский. Это подтверждается медицинской справкой от 16 января 2025 года и соответствующими изменениями в документах о гражданском состоянии.
Гражданин пришел в ТЦК с новым паспортом, однако, ему отказали в просьбе снять с учета без ВЛК.
И все же, суд признал отказ незаконным. Он настоял на исключении из учета и реестра "Оберег", ведь истец не относится к военнообязанным женщинам.
Что нового известно о мобилизации в Украине?
Женщины в Украине обычно могут пересекать границу даже во время мобилизации, но для военнослужащих и госслужащих действуют особые правила. Выезд возможен только по служебной командировке или отпуску с официальным разрешением командования.
Добровольцы от 60 лет теперь также могут заключать однолетний контракт в ВСУ и служить на выбранной должности. Мобилизация для этой возрастной категории не проводится, а прием на службу происходит по их добровольной инициативе.
Кроме этого, несмотря на то, что мобилизация в Украине начинается с 25 лет, некоторые мужчины могут быть призваны раньше – все зависит от их военно-учетного статуса, а не только от возраста. При этом закон предусматривает ряд отсрочек для тех, кто еще не достиг этого возраста, в частности для студентов, лиц с инвалидностью, многодетных родителей и тех, кто ухаживает за родственниками.