"Мог найти общий язык с кем угодно": в Харькове попрощались с бойцом ВСУ Али Алхасли

29-летний Али Наиб Алхасли погиб от пули снайпера в Донецкой области. Последние несколько лет он жил в Харькове, где его и похоронили. Прощание произошло во дворе мечети, где собрались родные и близкие военного.

Прощание с погибшим военным прошло 30 ноября. На похороны Али Алхасли приехала из Азербайджана его мать.

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Один из командиров 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы рассказал, что Али был сильным и уравновешенным мужчиной. Для подразделения его гибель – огромная потеря.

Он занимался единоборствами, тяжелой атлетикой. У него позывной был "Воин", ибо он был целеустремленным, сильным, спокойным, уравновешенным, он прирожденный воин,

– рассказал командир.



В Харькове попрощались с Али Алхасли / Фото Суспільного

По словам командира, Али Алхасли погиб 26 ноября около 16:00. В него попало две пули, одно из ранений было несовместимо с жизнью. Ведь снайпер попал в спину ниже бронежилета.

Отмечают, что это была не сиюминутная смерть. Али умер через 20 минут по дороге в медпункт.

Это произошло в Новомихайловке Марьинского района Донецкой области. Али находился на боевом дежурстве, враг был на 450 – 600 метрах,

– говорит командир.



Военный пошел защищать Украину в 2018 году / Фото Суспільного

Военный с позывным "Шева" служил с Алхасли в течение 2 лет. Он рассказал, что Али был спортсменом, никогда не курил и не пил. Он всегда был готов помочь, понимал все с полуслова. "Шева" говорит, что не забудет его никогда. Воспоминаний у друзей множество. Али был отличным человеком.

Известно, что у военного в Харькове осталась жена.



В Харькове осталась жена Али Алхасли / Фото Суспільного