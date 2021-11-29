Мужчина с лопатой налетел на работников Харьковоблэнерго: что его спровоцировало

Управление Харьковоблэнерго 29 ноября направило своих сотрудников в поселок городского типа Слатино. Однако они не смогли выполнить работу из-за нападения агрессивного местного жителя.

Мужчина не только ударил одного из коммунальщиков, но взялся за лопату. Ею он разбил служебный автомобиль.

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Потребовалось вызвать полицию

Это произошло примерно в 11 часов утра. Работники Дергачевского районного отделения энергосбыта должны были отключить абонента, совершившего самовольное подключение.

Когда житель дома увидел работников, сразу вышел и ударил одного из них в лицо. Когда он взялся за лопату, начал уже бить грузовик. Он разбил его лобовое стекло. Затем туда вызвали правоохранителей.



Разбитое стекло служебного автомобиля / Фото Харьковоблэнерго

Раньше к нему уже приезжали

Раньше энергетики уже выезжали по этому адресу, чтобы отключить абонента. Тогда это должны были сделать из-за задолженности – более 5 тысяч гривен. Однако затем потребитель самовольно подключился к электросети.

Следует отметить, что такие действия не только наносят ущерб государству. Ведь также увеличивается нагрузка на сеть, которая может быть к этому не готова. Поэтому возникает угроза возгорания подстанций.



Автомобиль, на котором приехали коммунальщики / Фото Харьковоблэнерго

Похожий случай недавно

10 ноября совершили другое нападение на работников этого учреждения. Однако тогда злоумышленник вообще начал стрелять по коммунальщикам из травматического пистолета.

Как следствие один из энергетиков получил ранение. Тогда тоже вызвали правоохранителей, установивших, что таким образом подозреваемый защищал свое подключение.