Чоловік не лише вдарив одного з комунальників, а взявся за лопату. Нею він потрощив службовий автомобіль.

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Знадобилося викликати поліцію

Це сталося приблизно об 11 годині ранку. Працівники Дергачівського районного відділення енергозбуту мали відключити абонента, який скоїв самовільне підключення.

Коли мешканець дому побачив працівників одразу вийшов і вдарив одного з них в обличчя. Коли він взявся за лопату, почав уже бити вантажівку. Він розтрощив її лобове скло. Потім туди викликали правоохоронців.



Розбите скло службового автомобіля / Фото Харківобленерго

Вже раніше до нього приїжджали

Раніше енергетики вже виїжджали за цією адресою, щоб відключити абонента. Тоді це мали зробити через заборгованість – понад 5 тисяч гривень. Однак потім споживач самовільно під'єднався до електромережі.

Слід зазначити, що такі дії не лише завдають збитки державі. Адже також збільшується навантаження на мережу, яка може бути неготова до цього. Тому виникає загроза загоряння підстанцій.



Автомобіль, яким приїхали комунальники / Фото Харківобленерго

Схожий випадок нещодавно

10 листопада скоїли інший напад на працівників цієї установи. Проте тоді зловмисник взагалі почав стріляти по комунальниках із травматичного пістолета.

Як наслідок один із енергетиків зазнав поранення. Тоді теж викликали правоохоронців, які встановили, що таким чином підозрюваний захищав своє підключення.