Мы выстояли и мы будем стоять, – Терехов о награде от Зеленского

Владимир Зеленский наградил Игоря Терехова орденом "За мужество", а Харьков признал "Городом-Героем". Мэр отреагировал на награду.

Это – общая победа каждого жителя Харькова. Об этом Терехов сказал в своем видеообращении.

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Будем стоять до победы, – Терехов

По его словам, награда – это заслуга каждого харьковчанина, волонтеров, военных, медиков, врачей и коммунальщиков.

Мы выстояли. Мы будем стоять. Мы будем стоять до победы,

– подчеркнул Терехов.

Он отметил, очень рад, что по достоинству оценили подвиг всех харьковчан. "На нас смотрит вся Украина. На нас смотрит весь мир. Мы никогда не сдадимся, мы будем вместе, мы победим. Мы – харьковчане!", – добавил он.

Терехов отреагировал на награду от Зеленского: смотрите видео



Напомним, что "городами-героями" также стали Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха. Президент Украины уверен, что сломить сопротивление наших городов оккупантам не удастся.​

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