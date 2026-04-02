На Харьковщине грузовик столкнулся с пассажирским поездом: водителю оказывают помощь

На Харьковщине вблизи станции Коломак пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Инцидент произошел в четверг, 2 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Есть ли пострадавшие в ДТП?

В Укрзализныце отметили, что столкновение вызвал именно грузовой автомобиль.

К счастью, машинисту удалось вовремя применить экстренное торможение перед столкновением и смягчить удар: по предварительной информации, обошлось без пострадавших среди пассажиров. Зато водителем сейчас занимаются медики.

В результате инцидента также был поврежден локомотив и, как минимум, один из вагонов поезда.

Рейсы харьковского направления будут следовать объездным маршрутом с задержками, готовим резервные вагоны для пассажиров поезда №21/22 в направлении Львова,

– добавили в Укрзализныце.

В компании призвали пассажиров следить за официальными сообщениями о расписании.

