Хотел убегать, но достал нож: полиция сообщила о подозрении харьковчанину, напавшему на ТЦК

В Харькове следователи сообщили о подозрении 31-летнему местному жителю, который ранил ножом двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Салтовском районе во время проверки документов.

Мужчину могут поместить под стражу. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Смотрите также Мужчину, который открыл огонь по группе оповещения ТЦК и СП в Виннице, задержали

Что грозит мужчине, который напал на военнослужащих ТЦК?

Подозреваемый, заметив военнослужащих во время мобилизационных мероприятий, пытался убежать, а затем достал нож и нанес непроникающие порезы головы и туловища двум работникам ТЦК и СП.

Нападавшего задержали сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления № 2. Ему сообщено о подозрении по статье, которая предусматривает угрозы или насилие в отношении должностного лица и задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о других случаях нападения на ТЦК?