Нападение на журналисток под Харьковом: полиция открыла производство после публикации видео

Начали расследовать нападение на журналистов на Харьковщине. Его совершил сожитель женщины, которая неделю не пускала дочь домой.

Потерпевшая 11-летняя школьница проживает в поселке Рогань. Туда 18 января приехали съемочные группы 2 телеканалов и встретили бывшего сожителя женщины. Сначала он с ними общался, однако резко стал агрессивным и начал метаться.

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Теперь уже грозит тюрьма

Правоохранители сообщили, что открыли производство после обнаружения видео нападения в сети. То есть сами работники СМИ в полицию не обращались. Инцидент произошел на улице Горького.

Дело расследуют по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Максимальное наказание за такой проступок – 3 года заключения.

Что было на этом видео

Журналисты приехали ко двору, где не впускали ребенка домой. Там встретили сожителя женщины, которая якобы это делала. У него спросили действительно ли такое было, однако собеседник начал позволять себе фамильярные высказывания.

Мужчина в шапке говорил, что поцеловал бы журналистку, потому что она ему понравилась. Потом говорил, что даже голос у нее замечательный. Это все сопровождалось, вероятно, наигранной улыбкой.

Злоумышленник лезет в дом через балкон / Скриншот 24 канала

Влюбленность быстро развеялась

Однако за 30 секунд до окончания видео заметно, что настроение парня резко изменилось. Он начал выкрикивать ругань и "посылать" журналисток. После этого он переключился на операторов и толкал их камеры.

В видео присутствует ненормативная лексика. Поэтому не рекомендуем к просмотру чувствительным и несовершеннолетним.

Нападение на журналистов в Рогане: смотрите видео 18+

Следует отметить, что потерпевшие лишь тактично отходили. Один из них выставил штатив, чтобы держать нападающего на дистанции. Когда это не помогло, он также пытался оттолкнуть злоумышленника ногой. Когда все закончилось, нападавший побежал в сторону дома. Там он залез через окно балкона в одну из квартир на первом этаже.

Злоумышленник лезет в дом через балкон / Скриншот 24 канала

Что этому предшествовало

17 января сообщили, что жительницу Рогани хотят лишить родительских прав. Дело в том, что она не пускала свою дочь домой почти неделю. За помощью полиции обратились учителя местной гимназии.

Впоследствии стало известно, что 11-летняя школьница попросилась пожить у бывшего сожителя матери. По данным полиции, вместе с мужчиной проживает и младший сводный брат девочки. Именно поэтому после огласки журналисты, хотели узнать мнение этого мужчины.