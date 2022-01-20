Потерпіла 11-річна школярка проживає в селищі Рогань. Туди 18 січня приїхали знімальні групи 2 телеканалів і зустріли колишнього співмешканця жінки. Спершу він із ними спілкувався, проте різко став агресивним і почав кидатися.

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Тепер уже загрожує в'язниця

Правоохоронці повідомили, що відкрили провадження після виявлення відео нападу в мережі. Тобто самі працівники ЗМІ до поліції не зверталися. Інцидент трапився на вулиці Горького.

Справу розслідують за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Максимальне покарання за такий проступок – 3 роки ув'язнення.

Що було на цьому відео

Журналісти приїхали до двору, де не впускали дитину додому. Там зустріли співмешканця жінки, яка нібито це робила. У нього запиталися чи справді таке було, проте співрозмовник почав дозволяти собі фамільярні висловлювання.

Чоловік у шапці говорив, що поцілував би журналістку, бо вона йому сподобалася. Потім казав, що навіть голос у неї чудовий. Це все супроводжувалося, ймовірно, награною посмішкою.



Зловмисник лізе в дім через балкон / Скриншот 24 каналу

Закоханість швидко розвіялась

Проте за 30 секунд до закінчення відео помітно, що настрій зловмисника різко змінився. Він почав викрикувати лайку та "посилати" журналісток. Після цього він перемикнувся на операторів і штовхав їхні камери.

Зверніть увагу! У відео присутня ненормативна лексика. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім.

Напад на журналістів у Рогані: дивіться відео 18+

Слід зазначити, що потерпілі лише тактовно відходили. Один із них виставив штатив, щоб тримати нападника на дистанції. Коли це не допомогло, він також намагався відштовхнути зловмисника ногою. Коли все закінчилося, нападник побіг у сторону будинку. Там він заліз через вікно балкону в одну з квартир на першому поверсі.



Зловмисник лізе в дім через балкон / Скриншот 24 каналу

Що цьому передувало

17 січня повідомили, що жительку Рогані хочуть позбавити батьківських прав. Річ у тім, що вона не впускала свою доньку додому майже тиждень. По допомогу поліції звернулися вчителі місцевої гімназії.

Згодом стало відомо, що 11-річна школярка попросилася пожити в колишнього співмешканця матері. За даними поліції, разом із чоловіком проживає й молодший зведений брат дівчинки. Саме тому після розголосу журналісти, хотіли дізнатися думку цього чоловіка.