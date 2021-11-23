Напомнил об обещании: к Зеленскому обратился курсант, выживший в авиакатастрофе под Чугуевом

Курсант, который выжил в авиакатастрофе под Чугуевом на Харьковщине, Вячеслав Золочевский, напомнил Зеленскому об обещании. Речь идет о предоставлении жилья, о котором главнокомандующий говорил еще на встрече 26 сентября 2020 года.

Речь идет о трагедии, которая случилась в сентябре 2020 года. Тогда разбился самолет Ан-26, на котором было 20 курсантов и 7 членов экипажа. Из них всех выжил всего лишь один курсант.

К теме Год после авиакатастрофы Ан-26: все обвиняемые оказались на свободе



Президент и мать выжившего курсанта / Фото Newsroom

Также обращался к Терехову

Парень написал свое обращение в комментариях к сообщению президента в инстаграме. Он акцентировал на том, что до сих пор живет с матерью и братом в съемной квартире.

Прошу Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и помочь мне в получении своего жилья,

– написал Золочевский.

Также он отметил, что в апреле 2021 года обращался по этому поводу в Харьковский горсовет. Там на встрече тогдашний исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов пообещал связаться с юношей на следующий день. Однако ни одного звонка так и не было.



Комментарий, который написал юноша / Фото Newsroom

Коротко о трагедии под Чугуевом

Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился 25 сентября. Причин авиакатастрофы назвали несколько. В частности, это были недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

Двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", потому на этом заводе провели служебное расследование. Однако впоследствии резюмировали, что не выявили никаких нарушений со стороны процессов и работников завода. Впоследствии стало известно, что оказались на свободе все обвиняемые по этому делу.



Основные данные об авиакатастрофе Ан-26 / Инфографика 24 канала