Мовиться про трагедію, яка трапилася у вересні 2020 року. Тоді розбився літак Ан-26, на якому було 20 курсантів та 7 членів екіпажу. Із них всіх вижив лише один курсант.

До теми Рік після авіакатастрофи Ан-26: усі обвинувачені опинились на волі



Президент і матір курсанта, що вижив / Фото Newsroom

Також звертався до Терехова

Хлопець написав своє звернення в коментарях до допису президента в інстаграмі. Він акцентував на тому, що досі живе з матір’ю та братом в орендованій квартирі.

Прошу Вас втрутитися в ситуацію, що склалася і допомогти мені в отриманні свого житла,

– написав Золочевський.

Також він зазначив, що у квітні 2021 року звертався щодо цього до Харківської міськради. Там на зустрічі тодішній виконувач обов'язків мера Ігор Терехов пообіцяв зв’язатися з юнаком наступного дня. Проте жодного дзвінка так і не було.



Коментар, який написав юнак / Фото Newsroom

Коротко про трагедію під Чугуєвом

Військовий літак Ан-26 з курсантами розбився 25 вересня. Причин авіакатастрофи назвали кілька. Зокрема, це були недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.

Двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", тому на цьому заводі провели службове розслідування. Проте згодом резюмували, що не виявили жодних порушень з боку процесів і працівників заводу. Згодом стало відомо, що опинилися на волі всі обвинувачені у цій справі.



Основні дані про авіакатастрофу Ан-26 / Інфографіка 24 каналу