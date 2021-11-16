Обложил "данью" предпринимателей: чиновника Харьковского горсовета задержала СБУ

Агенты СБУ разоблачили преступную схему взимания "дани" с предпринимателей Харькова. Ее, вероятно, организовал чиновник горсовета.

16 ноября сообщили, что этого мужчину задержали во время получения взятки. Он брал 18 тысяч гривен у местного бизнесмена.

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Платили за временный покой

Подозреваемый работает руководителем сектора одной из районных администраций. Он якобы неоднократно вымогал у предпринимателей деньги за "невмешательство" в деятельность.

Служащие считают изъятую взятку / Фото СБУ

Однако такую "льготу" чиновник предоставлял на определенный срок. Сейчас пытаются установить и других причастных к преступной схеме.

Рабочее удостоверение пойманного госслужащего / Фото СБУ

Как его могут наказать

Правоохранители объявили задержанному подозрение по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, которое совершали не один раз. Если вину мужчины смогут доказать, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Правоохранители и задержанный чиновник / Фото СБУ

Другой дерзкий взяточник

Третьего ноября сообщили о задержании начальника участка одного из городских кладбищ Днепра. Его подозревают в вымогательстве взяток за захоронение.

За одно место на кладбище нужно было платить от 6 до 10 тысяч гривен. По мнению следователей, злоумышленник с сообщниками получили примерно 100 тысяч гривен.