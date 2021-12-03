Обнаружили рекордные запасы газа: в Харьковской области открыли новое месторождение

В Харьковской области открыли новое Моспановское месторождение природного газа. По данным исследователей в нем рекордные объемы драгоценного ресурса.

Сейчас там работает только одна скважина глубиной более 4 километров. Но даже ее достаточно, чтобы добывать 239 тысяч кубометров газа в сутки.

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Какие объемы этих залежей

Это месторождение обнаружила крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргаздобыча". По предварительным оценкам, ресурсы месторождения составляют до 5 миллиардов кубических метров газа.

Сооружали эту скважину в течение 4 месяцев и закончили в октябре. Это сделали с привлечением модернизированного бурового станка, грузоподъемность которого достигает 320 тонн.

Это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади,

– рассказали в "Нафтогаз Разведка и Добыча".

Также в компании добавили, что ведут системную работу по раскрытию потенциала новых участков. И уже определили 10 площадей, которые имеют наибольшие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Поэтому для них разработали ускоренную программу геологоразведки. Она рассчитана на ближайшие 3 года.

Другая находка недавно

24 сентября сообщили, что в Саратском районе Одесской области пробурили нефтяную скважину. Это сделали, поскольку там еще во времена СССР обнаружили большие залежи "черного золота".

В компании, которая организовала добычу, сообщили, что планируют создать еще несколько десятков нефтедобывающих станций в этом месте. Мол, инфраструктура области полностью к этому готова.