Наразі там працює лише одна свердловина завглибшки понад 4 кілометри. Та навіть її достатньо, щоб видобувати 239 тисяч кубометрів газу на добу.

До теми Мільярдні прибутки: у "Нафтогазі" розповіли скільки заробили за III квартал 2021 року

Які об'єми цих покладів

Це родовище виявила найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування". За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 мільярдів кубічних метрів газу.

Споруджували цю свердловину впродовж 4 місяців і закінчили в жовтні. Це зробили із залученням модернізованого бурового верстата, вантажність якого сягає 320 тонн.

Це результат поєднання експертизи наших геологів, застосування сучасних підходів до геологорозвідки. На цій ділянці у 2019 році ми провели 3D сейсміку, на основі якої побудували структурно-тектонічну модель площі,

– розповіли в "Нафтогаз Розвідка та Видобування".

Також у компанії додали, що ведуть системну роботу з розкриття потенціалу нових ділянок. І вже визначили 10 площ, які мають найбільші перспективи для нарощення запасів українського газу. Тому для них розробили прискорену програму геологорозвідки. Вона розрахована на найближчі 3 роки.

Інша знахідка нещодавно

24 вересня повідомили, що Саратському районі Одещини пробурили нафтову свердловину. Це зробили, оскільки там ще в часи СРСР виявили великі поклади "чорного золота".

У компанії, яка організувала видобуток, повідомили, що планують створити ще кілька десятків нафтовидобувних станцій у цьому місці. Мовляв, інфраструктура області повністю до цього готова.