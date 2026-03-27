Три года жили без крыши и снова прилет: харьковчанин показал, как Россия разбомбила его квартиру

К сожалению, почти нет ни одного дня, когда бы враг не обстреливал Харьков. Исключением не стали 26 и 27 марта, тогда россияне атаковали жилые дома.

Как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, вражеский беспилотник влетел на уровне 9 этажа. Но, к счастью, были факторы из-за которых жертв удалось избежать.

"Уже трижды менял окна в доме": воспоминания пострадавшего

Страшных последствий удалось избежать, поскольку в квартире, куда попал беспилотник, не жили люди, там продолжался ремонт. Впрочем их соседи пережили очень сильный стресс, а два человека обратились к медикам с ранением.

В общем говорится об улицах, которые сильно пострадали еще в 2022 году от постоянных авиационных ударов из РСЗО. Там очень много поврежденных домов, некоторые уже снесли, на некоторых заканчивают реконструкцию, реставрацию, восстанавливают этажи.

Дом, который атаковала Россия 26 марта, тоже пережил немало попаданий. В нем проживает 69-летний мужчина с дочерью. В момент удара они были в своей квартире. Они едва выбрались из квартиры, потому что двери заблокировали.

Мужчина уже даже сбился со счета, какое количество ремонтов они провели. Это уже третьи окна, которые семья поставила с начала полномасштабного вторжения,

– сказала Анна Черненко.

Пенсионер не выезжал из Харькова с 2022 года, к сожалению, пережил страшные удары, в доме не было коммуникаций, потом их восстановили. Когда казалось бы стало спокойнее – снова произошло прямое попадание в квартиру на девятом этаже по соседству с ним.

У меня стресс, контузия. На пятый год такого еще не было, а столько страшного пережили. Три года ни крыши не было, ничего, все позатекало. А вчера (26 марта – 24 Канал) такой сильный взрыв был, пламя. Я думал, у меня стена упадет. Уже окна меняли, но сейчас все целы. Когда сильно ударило, заклинило двери. Мне помогли соседи, разблокировали,

– вспомнил житель поврежденного дома Григорий Иванович.

Это была страшная ночь для жителей девятиэтажки. Настоящее чудо в том, что в момент атаки жителей квартиры не было, ведь тогда жертв мы бы не избежали. Сейчас есть большие разрушения: вылетел балкон, повреждены внутренние конструкции в самой квартире.

Спасатели, верхолазы работают на локации, они должны обезопасить и проверить техническое состояние здания. Россияне придерживаются своей тактики террора. Они ежесуточно бьют один или два раза, но "мелкими" ударами. Но такие атаки приводят к страшным последствиям.

"Россияне ежедневно наносят удары беспилотниками. Это дешевое средство террора, в основном их направляют на жилые дома и инфраструктуру", – подчеркнула Анна Черненко.

Какое новое оружие Россия использует для атак?

В течение 26 марта также были попадания, повреждены здания, ресторан, есть люди, которые пережили стресс и имеют ранения. Для атаки россияне использовали беспилотник "Италмас".

Для Харькова - это очередное новое оружие, которое враг использует по городу. Говорится об удешевленном "Шахед", дрон, который оптимизировали под массовое производство, чтобы терроризировать нашу противовоздушную оборону, держать в постоянном напряжении наши коммунальные службы, правоохранителей.

БМ-35, или как их еще называют "Италмас", уже применяли по Харькову. В частности, в январе 2026 года был удар по Салтовскому району, когда беспилотник этого типа попал возле жилого дома,

– сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

По его словам, такие беспилотники используют для того, чтобы терроризировать прифронтовые регионы. Вероятно, мы увидим их больше, ведь это дешевый аналог, его можно производить массово. Он летит примерно на 500 километров вглубь территории.

Его боевую часть уменьшили до 40 килограммов, но она также может нанести серьезный вред и печальные последствия.

