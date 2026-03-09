"Была искренней и светлой": в результате удара по Харькову погибла 13-летняя юннатка Лиза Полянская

В результате циничного ракетного удара по Харькову в ночь на 7 марта погибла 13-летняя Елизавета Полянская. Девушка была юннаткой Харьковского зоопарка.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского зоопарка на своей странице в Facebook.

Что известно о 13-летней Лизе?

Лиза Полянская училась в восьмом классе, и в зоопарк ее привела учительница, бывшая юннатка, которая в свое время также начинала здесь свой путь, с любви к животным и природе.

Лиза была искренним, светлым ребенком, любознательным и добрым. Она очень любила животных и искренне радовалась каждой встрече с нашими подопечными. В ее глазах всегда было много интереса, тепла и искренней любви к живому миру,

– рассказали в Харьковском зоопарке.

К сожалению, вместе с Лизой в ночь на 7 марта также погибли ее мама и бабушка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Лизы Полянской и ее родных. Светлая память!

Напомним, в ночь на 7 марта Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Харькове произошло попадание ракеты по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе города.

В результате атаки был полностью разрушен один подъездиз-под завалов разрушенного подъезда 5-этажного жилого дома спасатели деблокировали тела 10 погибших, а также фрагменты тела.

Что известно о вражеском ударе по Харькову?