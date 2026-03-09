Про це повідомила пресслужба Харківського зоопарку на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо про 13-річну Лізу?
Ліза Полянська навчалася у восьмому класі, і до зоопарку її привела вчителька, колишня юннатка, яка свого часу також розпочинала тут свій шлях, з любові до тварин і природи.
Ліза була щирою, світлою дитиною, допитливою і доброю. Вона дуже любила тварин і щиро раділа кожній зустрічі з нашими підопічними. У її очах завжди було багато інтересу, тепла і щирої любові до живого світу,
– розповіли в Харківському зоопарку.
На жаль, разом із Лізою в ніч на 7 березня також загинули її мама та бабуся.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким Лізи Полянської та її рідних. Світла пам'ять!
Нагадаємо, в ніч проти 7 березня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У Харкові сталося влучання ракети по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі міста.
Внаслідок атаки був повністю зруйнований один під'їзд: з-під завалів зруйнованого під'їзду 5-поверхового житлового будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих, а також фрагменти тіла.
Що відомо про ворожий удар по Харкову?
У Київському районі Харкова внаслідок атаки пошкоджено 19 багатоповерхівок – вибито сотні вікон і понад 200 балконів. Великих руйнувань зазнала школа та кілька торговельних павільйонів.
Також відомо, що на місці влучання знайшли уламки ракети, якою вдарили по місту. В Офісі генрокурора повідомили, що окупанти вдарили по місту новою ракетою "Изделие-30".
У ГУР повідомили, що бойова частина зброї становить 800 кілограмів, розмах крил близько 3 метри, а дальність – 1500 кілометрів. Складники її навігаційної системи містять компоненти, привезені з європейських країн.