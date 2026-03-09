Об этом сообщила пресс-служба Харьковского зоопарка на своей странице в Facebook.
Что известно о 13-летней Лизе?
Лиза Полянская училась в восьмом классе, и в зоопарк ее привела учительница, бывшая юннатка, которая в свое время также начинала здесь свой путь, с любви к животным и природе.
Лиза была искренним, светлым ребенком, любознательным и добрым. Она очень любила животных и искренне радовалась каждой встрече с нашими подопечными. В ее глазах всегда было много интереса, тепла и искренней любви к живому миру,
– рассказали в Харьковском зоопарке.
К сожалению, вместе с Лизой в ночь на 7 марта также погибли ее мама и бабушка.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Лизы Полянской и ее родных. Светлая память!
Напомним, в ночь на 7 марта Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В Харькове произошло попадание ракеты по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе города.
В результате атаки был полностью разрушен один подъездиз-под завалов разрушенного подъезда 5-этажного жилого дома спасатели деблокировали тела 10 погибших, а также фрагменты тела.
Что известно о вражеском ударе по Харькову?
В Киевском районе Харькова в результате атаки повреждены 19 многоэтажек – выбиты сотни окон и более 200 балконов. Большим разрушениям подверглась школа и несколько торговых павильонов.
Также известно, что на месте попадания нашли обломки ракеты, которой ударили по городу. В Офисе генрокурора сообщили, что оккупанты ударили по городу новой ракетой "Изделие-30".
В ГУР сообщили, что боевая часть оружия составляет 800 килограммов, размах крыльев около 3 метра, а дальность – 1500 километров. Составляющие ее навигационной системы содержат компоненты, привезенные из европейских стран.