Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что на месте удара до сих пор работают все соответствующие службы. Хотя поисково-спасательная операция завершена, но впереди тяжелая работа по установлению личностей погибших, анализа здания.

Что известно о жертвах удара?

По состоянию на 9 марта спасатели деблокировали 10 тел и также фрагменты тела, поэтому, к сожалению, приходится говорить о гибели 11 человек. Далее работа за криминалистами, правоохранителями, ведь опознаны только 7 жертв, еще четверо пока нет.

"Много сложностей, потому что очень серьезно изуродовано тело, надо найти близких людей благодаря ДНК и так опознать. Это работа, которую еще должны провести", – отметила Анна Черненко.

Теперь будут продолжаться работы в самом доме, ведь разрушения очень сложные, а также нужно еще раз перебрать весь строительный мусор, все плиты. Это будут делать с привлечением кинологов. Только после этого мы узнаем точное количество жертв.

Более двух суток продолжались поисково-спасательные работы. В 10:00 утра 9 марта они полностью завершены. Спасатели изъяли тела 10 погибших, а также еще фрагменты человеческих тел. Среди погибших – два ребенка,

– подытожил представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Сейчас мы знаем, что среди семи идентифицированных жертв есть три семьи. Первая – это мама, учительница начальных классов, и ее сын, мальчик 7 лет, который занимался хоккеем.

Еще одна семья – это бабушка, ее дочь и внучка, которой было 13 лет. Третья семья – это мать и ее совершеннолетний сын. И также установлена личность еще одной женщины. По остальным погибшим будет продолжаться идентификация. Пока даже трудно спрогнозировать, когда именно она завершится.

Разрушения хуже, чем предполагали сразу

Эксперты отмечают, что разрушения после удара больше, чем казалось сначала. Ведь на утро после удара было понятно, что в пятиэтажке, куда попала ракета, точно уничтожены полтора подъезда. После того, как спасатели убрали все аварийные плиты, то понятно, что разрушены два с половиной подъезда.

По предварительной оценке, дом не подлежит восстановлению. Но пока мы ждем официального вердикта от строителей. Стоит заметить, что в прифронтовых городах есть опыт восстановления кирпичных домов, но в конкретной ситуации играют свою роль другие факты.

В частности через несколько дворов от этого места уже был ракетный удар, который тоже уничтожил подъезд другой пятиэтажки. То есть сейчас говорится о повторном сотрясении для домов вокруг,

– добавила Анна Черненко.

Кроме того, в здании напротив, казалось, что повреждена только крыша и часть этажа, но после того, как начали снимать плиты, понятно, что повреждений значительно больше. На месте продолжается большая активная работа коммунальных служб, спасателей и правоохранителей.

Враг продолжает атаковать Харьковскую область

Выходные прошли в области под знаком постоянных ударов, в частности громко было на Чугуевщине. Харьковщину терроризировали беспилотники, также фиксировали ракетные удары, есть пострадавший человек. Всего под ударом были 15 населенных пунктов.

Россияне традиционно били по жилым, частным домам. Повреждены несколько аграрных предприятий, фермы, склады и железнодорожная инфраструктура. Оккупанты не выбирают цели, а придерживаются тактики террора, ведь никакого военного значения такие атаки не имеют.

Например, на Чугуевщине беспилотник попал в частной сектор и серьезно повредил дом 75-летней местной жительницы. Также в течение 8 марта враг наносил двойные удары. Опять же в Чугуевском районе оккупанты ударили второй раз, когда спасатели приехали тушить пожар. К счастью, они не пострадали, но пожарный транспорт уничтожен.

Удар по Харькову 7 марта: главное