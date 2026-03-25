БПЛА взорвался в считанных метрах от дома: новые детали ужасной атаки на Харьков

Утром 25 марта Россия атаковала Харьков дронами "Герань". В 11:20 ближнее попадание в Холодногорском, в 11:40 – в Новобаварском районе города.

По состоянию на сейчас известно о 9 пострадавших. Корреспондентка 24 Каналв из Харькова Анна Черненко рассказала, что среди них есть 15-летняя девушка, которая получила острую реакцию на стресс.

Читайте также Попадание в очень людных местах: враг второй раз за сутки атаковал дронами Харьков

Какие последствия атаки?

Анна Черненко отметила, что есть серьезные разрушения одного дома и повреждения нескольких. Судя по тем повреждениям, которые есть в частном секторе, беспилотник сначала врезался, ударил в дерево и взорвался. Считанные метры отделяли его от того, чтобы попасть в один из домов этой улицы.

Взрывная волна очень разбила один из частных домов. Просто в метре от попадания – это разбитое крыльцо. За ним находилась женщина. Ей 85 лет. Ее госпитализировали с ранением стеклом. Ведь она близко находилась от места, где взорвался беспилотник,

– сказала корреспондентка.

Невестка раненой Оксана Шаламова поделилась, что дом разрушен. В частности, повреждено крыльцо, разрушена кухня, горело сверху.

Очень старый дом. Нашей маме 75. Она здесь родилась. Она находилась на кухне, возле крыльца. Соседи сказали, что она в остром стрессе, очень повреждены лицо, голова. Ее отвезли в областную больницу. Сейчас туда родственники поехали,

– рассказала она.

Сейчас на местах продолжают работать коммунальщики. Спасатели мгновенно прибыли на места попадания. В частности, там, где загорелась крыша частного дома, чтобы все ликвидировать.

Попадание было во двор частного сектора. Значительно поврежден частный жилой дом. Там возник пожар на площади 60 квадратных метров. Горела крыша и конструкции перекрытия. Также повреждены рядом расположенные жилые дома частного сектора,

– прокомментировал спикер Управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Другое место попадания – это двор многоэтажки жилого комплекса. Беспилотник взорвался в припаркованных автомобилях. Взрывная волна пошла также на окна многоэтажки. Сейчас коммунальные службы подсчитывают, какое количество поврежденных домов и выбитых окон. Это тоже попадание "Герани".

Кроме жилой многоэтажки, было повреждено здание детского сада, магазинчика рядом. Несколько автомобилей выгорели дотла и около десятка серьезно повреждены. На местах работают центры, которые дают возможность заполнить бумаги об утраченном имуществе, заводятся определенные дела.

К сожалению, количество пострадавших может возрасти. Продолжают подсчитывать убытки, которые были нанесены этими двумя ударами беспилотника.

Главное, что на местах попаданий работают психологи, которые оказывают помощь пострадавшим. Люди очень часто обращаются чуть позже, через час, иногда через несколько часов после пережитого. Они понимают, что этот стресс никуда не делся, и нуждаются еще в психологической помощи,

– сказала Черненко.

ГСЧС, полиция, волонтерские организации, благотворительные фонды приезжают на места, чтобы максимально сосредоточить помощь возле мест попадания. Там помогают людям, которые пострадали.

