Станом на зараз відомо про 9 постраждалих. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що серед них є 15-річна дівчина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Які наслідки атаки?

Анна Черненко зазначила, що є серйозні руйнації одного будинку та пошкодження кількох. Судячи з тих пошкоджень, які є в приватному секторі, безпілотник спочатку врізався, вдарив у дерево і вибухнув. Лічені метри відділяли його від того, щоб потрапити в один із будинків цієї вулиці.

Вибухова хвиля дуже розбила один з приватних будинків. Просто за метр від влучання – це розбитий ґанок. За ним перебувала жінка. Їй 85 років. Її госпіталізували з пораненням склом. Адже вона близько перебувала від місця, де вибухнув безпілотник,

– сказала кореспондентка.

Невістка пораненої Оксана Шаламова поділилась, що будинок зруйнований. Зокрема, пошкоджений ґанок, зруйнована кухня, горіло зверху.

Дуже старий будинок. Нашій мамі 75. Вона тут народилась. Вона перебувала на кухні, біля крильця. Сусіди сказали, що вона в гострому стресі, дуже пошкоджені лице, голова. Її відвезли до обласної лікарні. Зараз туди родичі поїхали,

– розповіла вона.

Зараз на місцях продовжують працювати комунальники. Рятувальники миттєво прибули на місця влучання. Зокрема, там, де зайнявся дах приватного будинку, щоб усе ліквідувати.

Влучання було у двір приватного сектору. Значно пошкоджений приватний житловий будинок. Там виникла пожежа на площі 60 метрів квадратних. Горів дах та конструкції перекриття. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки приватного сектора,

– прокоментував речник Управління ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Інше місце влучання – це двір багатоповерхівки житлового комплексу. Безпілотник вибухнув в припаркованих автівках. Вибухова хвиля пішла також на вікна багатоповерхівки. Зараз комунальні служби підраховують, яка кількість пошкоджених будинків і вибитих вікон. Це теж влучання "Герані".

Крім житлової багатоповерхівки, була пошкоджена будівля дитячого садочку, крамнички поруч. Декілька автівок вигоріли вщент і близько десятка серйозно пошкоджені. На місцях працюють центри, які дають можливість заповнити папери про втрачене майно, заводяться певні справи.

На жаль, кількість постраждалих може зрости. Продовжують підраховувати збитки, які було завдано цими двома ударами безпілотника.

Головне, що на місцях влучань працюють психологи, які надають допомогу постраждалим. Люди дуже часто звертаються трошки пізніше, за годину, інколи за кілька годин після пережитого. Вони розуміють, що цей стрес нікуди не дівся, і потребують ще психологічної допомоги,

– сказала Черненко.

ДСНС, поліція, волонтерські організації, благодійні фонди приїжджають на місця, щоб максимально зосередити допомогу біля місць влучання. Там допомагають людям, які постраждали.

