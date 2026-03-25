Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

Смотрите также Россия била по жилым районам и энергообъектам: для каких регионов еще есть опасность

Какие последствия удара по Харькову?

Воздушная тревога в областном центре объявлена еще с 02:12. Воздушные силы сообщали о фиксации беспилотников в пределах региона. Впоследствии городской голова сообщил об ударе по Холодногорскому району города.

По предварительной информации местных властей, в результате вражеской атаки пострадали люди. На месте произошло попадание и вспыхнул пожар, сейчас горят транспортные средства. Удар был возле гражданской инфраструктуры.