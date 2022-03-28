Обстрелами поврежден Национальный аэрокосмический университет: есть пострадавшие
28 марта 2022 , 20:45Читати новину українською
Источник:телеграм "Новости ХАИ"
В Харькове под вражеский огонь 28 марта попал Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского. Ранение получил прохожий, который в это время проходил мимо.
В университете разрушено здание манежа, также в некоторых помещениях выбито стекло. Раненый мужчина не был сотрудником вуза.
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С 28 марта студенты ХАИ вернулись к дистанционному обучению
До 28 марта у студентов ХАИ были вынужденные каникулы, однако с 28 марта студенты вернулись к учебе – в дистанционной форме.
В университете также рассказали, что совершенствуют механизм распределения гуманитарной помощи (в том числе горячей пищи). Речь идет о тех людях, которые находятся в бомбоубежищах.Обратите внимание! С 28 марта в Харькове меняется время комендантского часа. Он продлится с 20:00 до 6:00.
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