Огонь охватил почти тысячу квадратных метров: в результате обстрела вспыхнул рынок в Харькове

Российские убийцы непрерывно обстреливают Харьков. Из-за очередной атаки 17 апреля вспыхнул рынок на Салтовке.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отметили, что на Салтовке загорелись торговые павильоны.

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Всего огонь охватил примерно тысячу квадратных метров. Известно, что после сегодняшних обстрелов в Харькове возникло 15 пожаров.

В Харькове 15 пожаров / Фото общественного

Люди не могут уехать

В Изюмском районе российские убийцы обстреляли 2 автомобиля с людьми, пытавшимися эвакуироваться. В одной из машин был ребенок, однако он остался невредимым. Также там находилась мама, получившая ранения, и бабушка, которая погибла.

Обратите внимание – обстрел Харькова: смотрите видео