Из-за обстрела погиб один человек. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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В одном из автомобилей была семья

Люди на автомобилях пытались эвакуироваться из Изюмского района. В одном из автомобилей была семья – бабушка, мать и ребенок. К сожалению, из-за обстрела погибла бабушка, а мама получила ранение.

Мама и бабушка ребенка были ранены. Маму доставили в Сахновщинскую центральную районную больницу, бабушка, к сожалению, от полученных ранений умерла,

– сообщил Болвинов.

Всего в одном автомобиле было 5 человек.

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