О ранении и своем состоянии здоровья Наталья Попова рассказала в фейсбуке. Обещает завтра встать на ноги и продолжить свою волонтерскую деятельность.

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Сегодня я в который раз поверила в Бога. И на личном опыте убедилась в величии нашей армии. Меня пронесло,

– сообщила волонтер в своем фейсбуке.

По ее словам, мелкий обломок попал в глаз, который украинские военные вымыли на месте и убедились, что девушка может двигаться.

Наталья сообщила, что ее зрение в порядке, а в ушах почти перестало звенеть. "Завтра буду бегать", – написала Попова.

Она заметила, что кажется, у нее появился личный Ангел-Хранитель. Поскольку 2 недели подряд волонтер искала каску для себя. Вчера девушке наконец ее подарили. А уже сегодня каска спасла ей жизнь. Девушка настроена оптимистично и верит в победу Украины.

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