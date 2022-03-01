Оккупанты разрушили дома и ХОГА: фоторепортаж последствий обстрела мирных жителей Харькова

Оккупационные войска России 1 марта продолжили обстреливать мирное население Харькова. В городе уже разрушены многие жилые дома и административные здания. Число погибших постоянно растет.

Кремлевские орки цинично производят обстрелы жилых кварталов и центра города. Они используют грады и наносят авиационные удары по городу. Однако наши защитники даже не думают отступать и продолжают давать врагу достойный отпор. Ведь они борются за город, который всегда был и будет украинским. Насколько много разрушений принесли россияне в Харьков в этот день, смотрите фото и видеорепортажи 24 канала.

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Оккупанты разрушают дома и убивают людей

В Харьковском районе Бавария ситуация очень напряженная. Там оккупанты разрушили 5-ти этажку. В результате погибли и пострадали невинные люди. В настоящее время их количество до сих пор устанавливается.

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На записях видны дома, где еще совсем недавно кипела жизнь. Однако сейчас это просто разрушенное россиянами здание. После попадания снаряда во многих квартирах начался пожар. Эти кадры не покажут столичные пропагандисты.

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Уничтожили главное админздание области

В ужасном состоянии сейчас и здание Харьковской ОГА. Сейчас разрушено не только это админучреждение, но и дома рядом. Там нет окон, вокруг разбросаны разные обломки, а стены покрыты копотью.

Уничтоженное здание Харьковской ОГА / Фото 24 канала, Анна Черненко, Владимир Павлов

Стоит отметить, что этот ужас сейчас можно увидеть на одной из центральных точек города – проспекте Свободы. Однако оккупанты забывают, что бомбы никогда не уничтожат свободу Украинского народа.

Проспект Свободы в Харькове обстрелян оккупантами / Фото 24 канала, Анна Черненко, Владимир Павлов

Внутри ХОГА разрушения колоссальные. После победы в войне с российскими захватчиками там придется восстанавливать практически все. Снаряды оккупантов больше всего повредили правую сторону здания, где уничтожены крыша и перегородки сразу нескольких этажей.

Разрушение внутри здания ХОГА / Фото 24 канала, Анна Черненко, Владимир Павлов

Спасатели помогают раненым и расчищают завалы

На фото заметно много спасателей, которые уже несколько дней работают не покладая рук. Они разбирают завалы, чтобы спасти людей, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Чиновники ГСЧС делают это во время обстрелов и когда раздаются сирены. Ведь они все к одному всегда верны своему долгу – немедленно помогать нуждающимся.

Спасатели всегда рядом, когда это нужно / Фото 24 канала, Анна Черненко, Владимир Павлов

Харьковчане молятся за защитников Украины

В объективы наших корреспондентов также попала молебен в укрытии. Ее провели на одной из станций метро незадолго после прекращения обстрела. На фото немногие, поскольку их начали развозить на другие станции, когда стихли взрывы.

Молебен в метро и руки раненого харьковчанина / Фото 24 канала, Анна Черненко, Владимир Павлов