Кремлівські орки цинічно проводять обстріли житлових кварталів і центру міста. Вони використовують гради й завдають авіаційні удари по місту. Проте наші захисники навіть не думають відступати й продовжують давати ворогу гідну відсіч. Адже вони борються за місто, яке завжди було та буде українським. Наскільки багато руйнувань принесли росіяни в Харків у цей день, дивіться в фото та відеорепортажі 24 каналу.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Окупанти руйнують домівки та вбивають людей

У Харківському районі Баварія ситуація вкрай напружена. Там окупанти зруйнували 5-типоверхівку. Внаслідок цього загинули та постраждали невинні люди. Наразі їхня кількість досі встановлюється.

Зруйновані домівки людей у Харкові: дивіться відео Марини Борейко

На записах видно домівки, де ще зовсім нещодавно кипіло життя. Проте зараз це просто зруйнована росіянами будівля. Після потрапляння снаряду в багатьох квартирах почалась пожежа. Ці кадри не покажуть московські пропагандисти.

Окупанти не зважають на злочинність своїх дій: дивіться відео Сергія Рожкова

Понищили головну адмінбудівлю області

В Жахливому стані зараз і будівля Харківської ОДА. Зараз зруйнована не лише ця адмінустанова, а будинки поряд. Там немає вікон, довкола розкидані різні уламки, а стіни покриті кіптявою.

Понищена будівля Харківської ОДА / Фото 24 каналу, Анна Черненко, Володимир Павлов

Варто зазначити, що це все жахіття зараз можна побачити на одній із центральних точок міста – проспекті Свободи. Проте окупанти забувають, що бомби ніколи не знищать свободу Українського народу.

Проспект Свободи в Харкові обстріляний окупантами / Фото 24 каналу, Анна Черненко, Володимир Павлов

Всередині ХОДА руйнування колосальні. Після перемоги у війні з російськими загарбниками там доведеться відновлювати практично все. Снаряди окупантів найбільше пошкодили правий бік будівлі, де знищені дах і перегородки одразу кількох поверхів.

Руйнування всередині будівлі ХОДА / Фото 24 каналу, Анна Черненко, Володимир Павлов

Рятувальники допомагають пораненим і розчищають завали

На фото помітно багато рятувальників, які вже кілька днів працюють не покладаючи рук. Вони розбирають завали, щоб врятувати людей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу. Службовці ДСНС роблять це під пас обстрілів і коли лунають сирени. Адже вони всі до одного завжди вірні своєму обов'язку – негайно допомагати тим, хто цього потребує.

Рятувальники завжди поряд, коли це потрібно / Фото 24 каналу, Анна Черненко, Володимир Павлов

Харків'яни моляться за захисників України

До об'єктивів наших кореспондентів також потрапила молебень в укритті. Її провели в одній зі станцій метро незадовго після припинення обстрілу. На фото небагато людей, оскільки їх почали розвозити на інші станції, коли стихли вибухи. Згодом обстріл міста продовжився.

Молебень в метро та руки пораненого харків'янина / Фото 24 каналу, Анна Черненко, Володимир Павлов

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!