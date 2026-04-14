Оккупанты сбросили 6 КАБов на Печенежскую дамбу – критически важный объект для Харьковщины

Российская армия атаковала важный объект на Харьковщине Печенежскую дамбу. По ней враг ударил шестью управляемыми авиабомбами.

Об этом 14 апреля сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Что известно об ударе по дамбе?

Олег Синегубов сообщил, что 14 апреля Россия проводжує обстреливать Харьковскую область, в частности Чугуевский район. По Печенежской дамбе враг запустил 6 КАБов.

В ОВА отметили, что это самое большое водохранилище в регионе.

Это критически важный для Харькова и всей нашей территории объект,

– добавил Синегубов.

О разрушениях и последствиях атак местные власти будут информировать со временем.

Одновременно россияне били по Харькову. Город был под комбинированной атакой дронов типа "Шахед" и "Молния". Медики, правоохранители и спасатели работают на местах для ликвидации последствий ударов, отметил Синегубов.

