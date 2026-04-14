Оккупанты сбросили 6 КАБов на Печенежскую дамбу – критически важный объект для Харьковщины
- Российская армия атаковала Печенежскую дамбу на Харьковщине шестью управляемыми авиабомбами.
- Местные власти будут информировать о разрушениях и последствиях атак позже.
Российская армия атаковала важный объект на Харьковщине Печенежскую дамбу. По ней враг ударил шестью управляемыми авиабомбами.
Об этом 14 апреля сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
Что известно об ударе по дамбе?
Олег Синегубов сообщил, что 14 апреля Россия проводжує обстреливать Харьковскую область, в частности Чугуевский район. По Печенежской дамбе враг запустил 6 КАБов.
В ОВА отметили, что это самое большое водохранилище в регионе.
Это критически важный для Харькова и всей нашей территории объект,
– добавил Синегубов.
О разрушениях и последствиях атак местные власти будут информировать со временем.
Одновременно россияне били по Харькову. Город был под комбинированной атакой дронов типа "Шахед" и "Молния". Медики, правоохранители и спасатели работают на местах для ликвидации последствий ударов, отметил Синегубов.
Предыдущая атака на дамбу
7 декабря 2025 года Россия ударила по Печенежскому водохранилищу на реке Северский Донец. В результате обстрелов и повреждений были перекрыты две дороги через дамбу.
Атака обошлась без пострадавших, но была угроза подтопления, предупреждали в Харьковской ОВА.
Местные власти имели подготовленные с 2022 года планы эвакуации. Они включали организованный транспорт и места проживания людей. А транзитные центры могли развернуть в Полтавской, Киевской и Житомирской областях.