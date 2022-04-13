От взрыва пострадало соседнее здание: в Харькове ликвидировали масштабный пожар

В Харькове 12 апреля спасатели боролись с большим пожаром. Горело двухэтажное административное здание площадью 600 квадратных метров.

Сообщение о масштабном возгорании поступило к сотрудникам ГСЧС около 14:00. Горели конструктивные элементы админздания.

Тем временем Харьковский рынок "Барабашово" частично возобновляет работу

Здание подверглось серьезным разрушениям

Из-за пожара помещение было фактически разрушено. Бороться с огнем направили около 30 спасателей, 6 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи.

Взрыв задел и соседнее здание. Оттуда удалось спасти человека. Локализовать огонь удалось примерно через 3 часа, полностью справились с пожаром в 19:15.

Смотрите видео ликвидации пожара в Харькове:

Более 8 тысяч человек записались в добровольцы-спасатели

Отметим, что из-за многочисленных вражеских обстрелов сотрудники ГСЧС работают в сверхсложном режиме. На помощь им приходят обычные украинцы: уже 8 тысяч из них записались в добровольцы-спасатели. Больше половины из них – в Киеве и Киевской области.