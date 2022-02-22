По заказу из России: в Харькове планировали теракт в церквях Московского патриархата

Работники СБУ предотвратили четыре теракта, которые хотели совершить в Харькове. Целями злоумышленников должны были стать церкви УПЦ МП.

Об этом сообщили журналисты со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины в Харьковской области Лилию Домашенко. Она подтвердила информацию об этом 22 февраля.

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Подготовка теракта

Правоохранители перехватили телефонный разговор о подготовке теракта в Харькове. Исполнителем был местный житель, а заказчиком – гражданин России.

О возможной угрозе представителей Украинской православной церкви Московского патриархата уже предупредили. Причастные к преступлению лица установлены.

В СБУ совершают весь комплекс необходимых действий. Обстоятельства ситуации выясняются.

Телефонный разговор

Запись телефонного разговора "слили" в сеть. Харьковчанин некоторое время "торговался" с заказчиком.

Сначала он не хотел принимать оплату на банковскую карту. Потом предложил карточку своей жены, потому что своей не имеет.

Далее он отметил, что за раз не сможет проработать четыре локации, только две. К примеру, на Холодной Горе или "Научной" что-то "кинуть". Впоследствии исполнитель решил подключить к делу своего родственника.

Мужчина должен был разбить стекло в церквях, облить их бензином и поджечь. Рядом – оставить символы с буквами "Н" и "I". За это харьковчанин должен был получить оплату – "косарь".

Запись разговора, который слили в сеть: смотрите видео

Планы по Одессе

В конце января сотрудники СБУ разоблачили агента российской разведки. Он планировал совершить теракты в Одессе.

Ранее этого же мужчину поймали на вербовке к преступлению украинцев. Впоследствии стало известно, что в планы злоумышленника входили повреждения ряда памятников, поджог офисов волонтеров и воинской части.

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