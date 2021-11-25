Под Харьковом пассажирский автобус влетел в кювет, пострадали 4 человека: видео с места ДТП

В Харьковской области водитель рейсового автобуса сообщением Москва – Кременчуг не справился с управлением. В результате ДТП он влетел в кювет. Пострадали водитель автобуса и три пассажира.

Водитель автобуса Neos влетел в кювет 25 ноября. Произошло это на трассе Киев – Харьков – Довжанский вблизи города Валки. На место аварии вызвали скорую помощь и полицию.

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Подробности ДТП

Известно, что автобус Москва – Кременчуг ехал в направлении Киева. В автобусе находились 13 пассажиров. По данным ГСЧС, 58-летнего водителя автобуса зажало в транспорте. Спасатели вытащили его с помощью специнструмента.

Автобус Москва – Кременчуг попал в ДТП в Харьковской области / Фото ГСЧС и Нацполиции

Впоследствии мужчину отнесли в карету скорой помощи и отвезли в Валковскую больницу. Другим трем пострадавшим помощь была оказана на месте ДТП. Все детали аварии устанавливают правоохранители.

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