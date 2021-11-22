"Подарю 15 тысяч": в Харькове судье прислали конверт с 50 гривнами

Харьковскому судье прислали конверт, в котором было 50 гривен. Кроме этого, там написали, что он может получить 15 тысяч, если примет "нужное решение".

Речь идет о деле, где рассматривают лишение граждан права собственности на жилье. Об этом инциденте рассказали 22 ноября в Высшем совете правосудия.

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Прислали от имени адвоката

Когда служитель фемиды пожаловался на это вмешательство в деятельность, за дело взялись полицейские. Следует отметить, что это письмо якобы направила адвокат истца.

Однако она сказала, что ни она, ни ее клиенты никаких "договоренностей" с судьями не имели. Правозащитница отметила, что от ее имени ранее уже присылали заявления в адрес портала "Судебная власть Украины" и ЕРДР.

При этом в них указывали ее данные, как представителя физического или юридического лица. Женщина предоставила документы, подтверждающие, что полиция уже ведет соответствующее расследование.

Другой инцидент с судьей

Похожее событие было в Харькове 14 июля. Тогда судье пришла "просьба" закрыть производство. В конверт с ходатайством поставили ксерокопии купюр.

Злоумышленники написали, что служитель фемиды может получить деньги, если сделает то, что просили. Однако этот инцидент также расценили как вмешательство в деятельность судьи.