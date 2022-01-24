Полицейский жестко вымогал деньги у подростка с Харьковщины: ГБР имеет доказательства

В Купянске на Харьковщине задержали мужчину, который вымогал деньги у несовершеннолетнего. Им оказался местный полицейский.

Речь идет о работнике полицейского батальона конвойной службы областного управления полиции. Теперь ему грозит довольно суровое наказание.

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Подросток боялся за себя

По данным следователей, служащий в течение 2021 года требовал у 16-летнего парня несуществующий долг. Подросток якобы должен был заплатить 500 долларов США.

Пострадавший боялся за свою безопасность и обратился к правоохранителям. Уже 24 января злоумышленника задержали во время получения согласованной суммы.

Задержание подозреваемого правоохранителя / Фото прокуратуры Харьковщины

Что грозит подозреваемому

Досудебное расследование проводят следователи ГБР Полтавщины. Задействование правоохранителей из другого региона в таких случаях необходимо для объективности.

Правоохранители расследуют дело в отношении своего коллеги по статье о вымогательстве, совершенном с использованием своего служебного положения. Если вину задержанного смогут доказать в суде, он отправится в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

Другое задержание в этот день

Также 24 января разоблачили преступление, в котором подозревают руководителя одного из подразделений Нацполиции в Ивано-Франковской области. ГБР его задержала во время получения неправомерной выгоды в несколько большем размере.

По данным следователей, мужчина требовал у иностранца 5 тысяч долларов. Эту сумму гражданин Беларуси должен был заплатить в обмен на положительные рекомендации в миграционную службу.

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