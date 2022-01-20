Теперь подозреваемому грозит суровое наказание. Об этом сообщили в региональном управлении прокуратуры 19 января.
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Доллары взятки были "мечеными"
Работник Государственной исполнительной службы был задержан, когда он, вероятно, получал взятку. У него сразу изъяли 500 долларов. На фото заметно, что купюры были "мечены" веществом, которое светится в ультрафиолетовом луче.
"Меченые" купюры взятки служащего / Фото Прокуратуры Одесской области
За эту взятку якобы должны были отменить запрет на выезд из страны, который был у неплательщика алиментов. Для этого должностное лицо должно было повлиять на своего коллегу.
Деньги, которые, вероятно, получил госслужащий / Фото Прокуратуры Одесской области
Кроме того, злоумышленник не пренебрегал возможностью угрожать. По данным следователей, он обещал начислить исполнительный сбор и штраф за несвоевременную уплату задолженности по алиментам.
Что чревато за такое преступление
В настоящее время это дело расследуется по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении влиянием. А именно ее частью о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Если вину задержанного смогут доказать, ему грозит от 3 до 8 лет. Кроме того, возможна конфискация имущества.
Кабинет госслужащего в момент задержания / Фото Прокуратуры Одесской области
Другое громкое задержание накануне
В Киеве СБУ задержала госслужащего на получении взятки 400 тысяч гривен. За эти средства мужчина обещал предпринимателям договориться о продлении сроков закупки у них спецодежды.
Правоохранители также начали устанавливать всех причастных к этой схеме. Они полагают, что ее организовала группа чиновников.
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