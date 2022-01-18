По данным следствия, в одном из киевских ресторанов злоумышленник получил 400 тысяч гривен, которые должен был передать другим госслужащим. За эти деньги мужчина обещал предпринимателям договориться о продлении сроков закупки у них спецодежды.

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Сейчас правоохранители пытаются установить всех участников коррупционного преступления.

Требовал деньги за отсрочку даты поставки



Чиновника поймали с поличным / Фото полиции Киева

Правоохранители утверждают, что 38-летний чиновник получил от частного общества образцы спецодежды для оценки его качества.

Чиновник должен был решить вопрос о поставках одежды в увеличенных объемах и согласно заключенному договору.

Впрочем, предприниматели выполнить соглашение в полном объеме не имели шанса, поскольку фигурант производства с другими руководителями общества искусственно затягивал принятие решения о соответствии одежды критериям.

То же, чтобы отсрочить сроки поставки и заключить дополнительный договор, злоумышленник начал требовать у бизнеса немалую сумму – 400 тысяч гривен.



Чиновник получил деньги в одном из киевских ресторанов / Фото полиции Киева

Сейчас госслужащему сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему инкриминируют соучастие в получении неправомерной выгоды.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения. Его посадили под стражу с возможностью выйти под залог. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.